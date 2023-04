Ebenso wie die Turngemeinde Oggersheim 1880 kritisiert auch die Oggersheimer CDU die mangelhafte Information der Stadtverwaltung zum Umzug der Schillerschule während der Osterferien in ein Ausweichquartier in der Hermann-Hesse-Straße.

Die CDU-Fraktion im Oggersheimer Ortsbeirat erklärt zu dem Umzug der Grundschule: „Dies reiht sich ein in die Erfahrungen, welche wir bei Anträgen und Anfragen im Ortsbeirat gemacht haben.“ Laut Sprecher Andreas Gebauer sei gegenüber dem Ortsbeirat noch Anfang März der Eindruck erweckt worden, dass die Schulsanierungen in Oggersheim im vorgesehenen Zeitplan liegen. Erst in der Sitzung des Ortsbeirates vom 9. März sei die CDU-Anfrage dazu vom Januar beantwortet worden, mit dem Ergebnis, dass alles nach Plan laufe. Zwei Wochen später sehe die Realität komplett anders aus, beklagt Gebauer.

Die Schillerschule mit ihren rund 340 Schülern musste in die Ausweich-Container der Integrierten Gesamtschule ziehen. Dort komme es dadurch zu weiteren Verzögerungen bei der Renovierung. Außerdem gibt es ein morgendliches Verkehrschaos an der Gesamtschule. Gebauer: „Die Renovierung der Igslo ist terminlich völlig aus dem Ruder gelaufen.“ Zudem könne die Turnhalle an der Grundschule nicht mehr genutzt werden, und die Sportler stünden auf der Straße.

Ehrenamtliche übergangen

Aus Sicht der CDU ist ein solcher Umgang mit Ehrenamtlichen inakzeptabel. Die Verwaltung müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, die Ehrenamtlichen vor Ort weder rechtzeitig noch umfassend informiert zu haben. Dies betreffe sowohl Anfragen im Ortsbeirat, die mehrere Monate beim zuständigen Baudezernat liegen und hinhaltend beantwortet werden, als auch die Information der unmittelbar betroffenen Sportvereine. „Wir fordern weiterhin eine Ortsbegehung mit den Betroffenen der Schließung und dem Ortsbeirat. Ebenfalls erwarten wir nun schnelle und unbürokratische Lösungen der Verwaltung. Weder die am Schulleben Beteiligten noch der Breitensport dürfen auf der Strecke bleiben“, meint Gebauer.