Beide wollen an die Spitze, aber es kann nur einen geben: Die Union sucht einen Kanzlerkandidaten. Das CDU-Präsidium hat sich am Montag zwar hinter Parteichef Armin Laschet (60) gestellt. In der Gunst der Bevölkerung und auch bei vielen Christdemokraten hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (54, CSU) allerdings ganz klar die Nase vorne. Und wie positioniert sich die CDU-Basis in Ludwigshafen? Sehr eindeutig.

„Ich denke, wir müssen gemeinsam mit unserer Schwesterpartei CSU mit einem Kandidaten an den Start gehen, mit dem wir nach Umfragen die besten Chancen haben, und das ist mit großem