Die Oggersheimer CDU fordert einen zügigen Ausbau der Mittelpartstraße. Seit über 20 Jahren sei das Projekt beim Land bekannt. Die CDU habe von Beginn auf eine schnelle Umsetzung gedrängt. Vor rund einem Jahr sei dann die Nachricht einer weiteren Verzögerung aufgrund von Kostensteigerungen aufgepoppt. „Wir drehen uns hier schon zu lange im Kreis. Die Leidtragenden sind die Anwohner vor Ort“, kommentiert der Oggersheimer CDU-Vorsitzende und Fraktionsvize im Stadtrat, Daniel Beiner, die aktuelle Situation vor Ort. „Wir wollen den Ausbau der Verbindungsstraße, und wir wollen ihn jetzt“, so Beiner. „Die Geduld ist am Ende. Das Land und seine Behörden müssen sich endlich bewegen.“ Dass, wie in der RHEINPFALZ zu lesen gewesen sei, viele Anwohner nicht mehr daran glaubten, dass sich etwas bewege, oder gar aus Angst die Straße meiden würden, sei „ein Armutszeugnis“, ergänzt Alexander Weih als Vizevorsitzender der örtlichen Christdemokraten. „Wer am Nutzen der Straße zweifelt, kennt die Lage vor Ort nicht. Wir hoffen, gemeinsam mit den Unterzeichnern der Petition, dass sich das Land von der Argumentation überzeugen lässt“, bilanzieren Beiner und Weih. Die Petition der Siedlergemeinschaft Notwende zum Ausbau einer vollwertigen Verbindungsstraße zwischen Oggersheim und der Melm zählt mittlerweile fast 1600 Unterstützer.