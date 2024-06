Die Jahreskonzerte des Carl-Bosch-Gymnasiums finden am Freitag, 5. Juli, Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, in der Eberthalle in Friesenheim statt. Konzertbeginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

In diesem Jahr stehen die Konzerte des Carl-Bosch-Gymnasiums (CBG) unter dem Motto „Mythen und Legenden – eine heldenhafte Reise“. Die Zuschauer sollen an den drei Abenden mitgenommen werden auf eine musikalische Reise, wie die Schule ankündigt. „Dabei begegnen wir unter anderem griechischen Halbgöttern, Ninjas, britischen Geheimagenten und wahren Helden aus Hollywood. Mythen und Legenden faszinieren uns seit je her und lassen uns eintauchen in eine fremde und zugleich spannende Welt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In sechs großbesetzten Schulorchestern, Chören, Tanzgruppen und im Technikteam sind mehr als 750 Schüler beteiligt. Jedes Jahr verfolgen zwischen 4000 und 5000 Zuschauer aus der gesamten Metropolregion und darüber hinaus die Konzerte des größten Ludwigshafener Gymnasiums. Durch die kontinuierliche Aufbauarbeit im musischen Schwerpunkt der Schule erreiche die Qualität der Aufführungen selbst im bundesweiten Vergleich ein außergewöhnlich hohes Niveau, bilanziert das CBG. Ergänzt um eine professionelle Ton-, Licht- und Bühnentechnik gelinge es immer wieder, die Konzerte eindrucksvoll zu präsentieren.

Tägliche Proben

Bereits seit Januar bereiten sich die Schüler mit viel Engagement im Unterricht und in regelmäßig stattfindenden Proben auf das große Ereignis am Ende des Schuljahrs vor. Zwei Wochen vor dem Konzert finden täglich Proben im CBG statt. Ab Montag, 1. Juli, sind Proben in der Eberthalle notwendig, da hier etwa jedes Instrument von den Tontechnikern abgenommen werden muss und die Lichtstimmungen eingerichtet werden. Die Konzerte prägen nicht wenige Schüler sogar so sehr, dass sie auch nach dem Ende ihrer Schulzeit im Alumni-Orchester wieder an die Erlebnisse aus Kinder- und Jugendtagen anknüpfen.

Da die Schule die stark gestiegenen Kosten aus sozialen Gründen nicht durch hohe Eintrittspreise gegenfinanzieren möchten, wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche regionale und überregionale Sponsoren und Unterstützer gewonnen.

Noch Fragen?

Der Kartenpreis für die Jahreskonzerte beträgt 16 Euro. Karten können per E-Mail an jahres.konzerte@cbglu.de bestellt und reserviert werden. Außerdem gibt es Karten an der Abendkasse.