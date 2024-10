Der Heidelberger Caterer Ehrenfried hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen liefert unter anderem Mittagessen an acht Schulen in Ludwigshafen sowie sieben Schulen im Rhein-Pfalz-Kreis. Die Stadt stehe in engem Kontakt mit der Geschäftsführung, die versichert habe, dass die Essenslieferungen an die Schulen, darunter das Carl-Bosch-Gymnasium, weiter hin erfolgen werden, sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. „Dies entspricht auch dem Vertrag, den die Stadt mit dem Caterer abgeschlossen hat. Die Verwaltung wird die Entwicklung beobachten, um bei Bedarf kurzfristig reagieren zu können.“