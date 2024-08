Bei der Deutschen Meisterschaft im Doublette Mixte in Düsseldorf arbeitet sich das Athleten-Bouler-Team Carsta Glaser und Leon Gotha vom VfSK Oppau bis ins Finale vor. Im Endspiel stehen dann dramatische Momente an.

Carsta Glaser (VfSK-Athleten-Boulerin und Stütze der ersten Mannschaft) und Leon Gotha (ebenfalls VfSK-Athleten-Bouler und Lizenznehmer beim TV Waldhof) holten sich in einem dramatischen Finale den Vizetitel. Nach sieben gewonnenen Runden bei der 28. Deutschen Meisterschaft im Doublette Mixte in Düsseldorf am vergangenen Wochenende musste das Duo im letzten Spiel am Ende eine sehr knappe Niederlage einstecken.

Am ersten Tag der Deutschen Meisterschaft lief alles nach Plan für das für Baden-Württemberg spielende Team. Im Pool gab es zwei klare Siege, ab dem 32er-Finale folgte eine makellose Bilanz.

Duell der Unbezwungenen

Im Endspiel standen sie dann dem Team Anjaratiana Rabearisoa und Christophe Riff vom Badischen Pétanque-Verein aus Freiburg gegenüber, die ebenfalls mit einer makellosen Bilanz ins Finale eingezogen waren. Das Duo der VfSK Oppau tat sich sichtlich schwer, in die so wichtige Partie zu kommen. Beim Stand von 1:8 befürchteten die Vereinskameraden in Ludwigshafen, die per Livestream des Deutschen Pétanque Verbandes das Geschehen mitverfolgten, schon das Schlimmste. Trotz der hohen Führung zeigten die Freiburger dann jedoch Nerven. Carsta Glaser und Leon Gotha holten Punkt für Punkt auf, um beim Stand von 10:11 sogar die Möglichkeit zu haben, selbst das Spiel zu beenden. Aber drei Fehlkugeln waren zu viel, der Zähler blieb bei 12:11 stehen.

Die letzte Aufnahme war dann an Dramatik kaum zu überbieten: Der Gegner aus Freiburg brauchte vier Kugeln, um erneut den Punkt zu machen, aber ein unglücklicher Schuss und weitere verlegte Kugeln des Oppauer Duos änderten nichts auf dem Feld. Der Gegner blieb am Punkt und hatte dann selbst die Chance, das Spiel zu beenden. Mit der letzten Kugel holten die Freiburger einen weiteren Punkt und damit den Sieg. Wie der VfSK Oppau mitteilt, wird er den Vizemeistern Carsta Glaser und Leon Gotha einen freudigen Empfang in Ludwigshafen bereiten.