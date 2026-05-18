Carsharing in Altrip – dafür macht sich die Fraktion im Ortsgemeinderat stark. Die Verwaltung will das Projekt prüfen. Allerdings herrscht auch viel Skepsis.

Einen wichtigen Beitrag zu einer modernen, flexiblen und klimafreundlichen Mobilität in Altrip leisten – das wollen die Altriper Sozialdemokraten. Die Fraktion hat daher in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Antrag eingebracht, in dem sie die Verwaltung auffordert, zu prüfen, ob in der Ortsgemeinde ein Carsharing-Angebot eingerichtet werden kann. Beim Carsharing stellt ein Anbieter an einem zentralen Punkt im Ort Fahrzeuge zur Verfügung, die man gegen ein entsprechendes Entgelt ausleihen kann.

Die Grünen im Ortsgemeinderat freuten sich darüber, dass ein Antrag, den sie vor einiger Zeit schon mal ins Spiel gebracht hatten, nun wieder auf der Agenda steht. Die CDU befand den Antrag als „gut und richtig“, verwies aber gleichzeitig auf den Bürgerbus im Ort. „Carsharing ist aber ein anderes Konzept“, sagte Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos). Der Antrag wurde vom Gemeinderat auch angenommen.

Beigeordneter Peter Bärenz (SPD) will sich nun des Themas annehmen. Allerdings gab er gleich zu bedenken: „Eine Firma macht das nur, wenn es wirtschaftlich ist.“ Volker Mansky hegte ebenfalls Zweifel, ob es im Ort einen Bedarf dafür gebe. Und auch im Publikum bei der Ratssitzung war man eher skeptisch, was das Thema angeht: „Des werd’ hier nix.“

Aber vielleicht erfüllt sich ja doch die Hoffnung der Sozialdemokraten, die mit dem Carsharing-Angebot den Bedarf an privaten Zweit- und Drittautos reduzieren und gleichzeitig den Parkdruck verringern wollen, wie es im Antrag der SPD heißt. Einen potenziellen Partner haben die Sozialdemokraten auch schon im Blick: die Firma Stadtmobil Rhein-Neckar AG. Diese hat im Kreis laut der Homepage der Firma bereits Stationen in Limburgerhof, Großniedesheim und Bobenheim-Roxheim. In Schifferstadt gibt es im Kreis ein E-Carsharing-Angebot. Dort können die Bürger unter der Woche ab 16 Uhr ein Elektrofahrzeug nutzen, das tagsüber den Mitarbeitern der Verwaltung zur Verfügung steht.