Stabwechsel beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Vorderpfalz: Carlo Bansah ist seit September neuer Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes und der DRK-Altenhilfe Vorderpfalz. Warum das für Bansah ein „absolut genialer Job“ ist, erzählt der 40-jährige Wirtschaftswissenschaftler und Notfallsanitäter im Gespräch.

„Ich wusste, dass ich hier immer wieder mein Zuhause finde“, sagt Carlo Bansah. Er kam 2015 zur DRK-Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH in die Mundenheimer August-Heller-Straße zurück. Er habe sich gefühlt wie einer, der nie wirklich weg war. Auch wenn ihn die zwei Jahre zuvor als Projektmanager „bei einem IT-Beratungshaus“ und damit im „IT-Projektcontrolling bei einer großen Bank“ voll in Beschlag genommen hatten: „Das war die einzige Zeit, in der ich beruflich den Kontakt zum DRK nicht halten konnte“.

Bei einem von großen Sprüngen gezeichneten Werdegang scheint das Rote Kreuz nahezu bildhaft einen Fixpunkt in Bansahs Leben zu markieren. Über seinen neunmonatigen Zivildienst kam er 2001 zur Ludwigshafener DRK-Hauptwache in Mundenheim. „Mein Vater Cephas Bansah hatte Verbindungen zum DRK“, erzählt Carlo Bansah. Denn als König des Bezirks Gbi im Osten Ghanas hatte der in Ludwigshafen lebende Cephas Bansah schon „einige Projekte mit DRK-Unterstützung“ für seine rund 300.000 Untertanen vom Stamm der Ewe auf die Beine gestellt.

Studium in Mainz

Eigentlich wollte Carlo Bansah direkt nach dem Zivildienst studieren, aber es kam anders. Vom Rettungsdienst begeistert, sei er weitere fünf Jahre auf der Wache geblieben und habe ab 2004 die damals noch zweijährige Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter holte Bansah 2016 nach. Zuvor folgte ab 2007 das Studium in Betriebswirtschaftslehre für fünf Jahre in Mainz. „Nach dem Abschluss ging ich 2012 als stellvertretender Leiter des Malteser-Rettungsdienstes für ein Jahr nach Freiburg“, sagt Bansah. Der anschließende Wechsel zum IT-Beratungshaus ist für ihn eine bedeutsame Zäsur: „Ich kam aus dem Non-Profit Bereich in die gewinnorientierte Wirtschaft“.

„Mir war es wichtig, einen anderen Ansatz als den im Non-Profit-Bereich zu erleben“, sagt Bansah. Ihm ging es vor allem darum, die ihm von Haus aus mitgegebene „Perspektive zu erweitern“. So beschreibt er seinen Vater Cephas als „hoch sozial veranlagt“ und sieht sich von ihm geprägt: „Für mich spielt es eine Rolle, einen Job zu machen, der langfristig Sinn ergibt.“ Demgegenüber stand für ihn das „Wachstum als zentrale Aussage eines BWLers“ und damit verbunden die Frage: „Was heißt das konkret?“

Schrauben in Papas Werkstatt

„Ich habe viel Know-How aus diesen Strukturen mitgenommen“, sagt Bansah über seine Zeit beim IT-Unternehmen und der Bank. „Fachlich hat mich das ein gutes Stück weitergebracht“, ist er sich sicher: „Horizonterweiterungen tragen immer zur Entwicklung bei.“

2015 sah er sich aber wieder an der Weggabelung zwischen Profit- und Non-Profit-Welt. „Ich musste nach meinem letzten beendeten Projekt eine Entscheidung treffen.“ Zwar betont er, dass das IT-Projektcontrolling bei der Bank „ein hochdynamisches Geschäft“ sei, das er „immer gerne gemacht“ habe. Andererseits sagt Bansah über diese Zeit: „Ich war jedes Wochenende nur bei meinem Vater in der Kfz-Werkstatt zum Schrauben.“ Der König verdient seine Brötchen als Automechaniker in Mundenheim. „Man bringt etwas zum Laufen“, so Bansah. Er habe dabei die tiefere Bedeutung seines Schrauberdrangs erkannt, die sich auch in seinem nächsten beruflichen Sprung erfüllen sollte. Der ging zurück zum Roten Kreuz, aber mit den neuen Erfahrungen auch klar nach vorne: Bei der DRK-Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH wirkte Bansah jetzt hälftig im Qualitätsmanagement und im Rettungsdienst. „Zu 100 Prozent“ sei er ins Qualitäts- und Projektmanagement im Januar 2016 gewechselt, um im Mai 2017 Leiter des Rettungsdienstes zu werden.

Doppelte Erfüllung

„Ich brauche einen Job, der Sinn ergibt“, betont Bansah. Als Geschäftsführer findet der gebürtige Maudacher hier gleich doppelte Erfüllung: „Beim Controlling liegt der Sinn in Zahlen, und das ist auch hier der Fall.“ Andererseits sei es „die Arbeit für und mit Menschen“, die seine Tätigkeit zum „absolut genialen Job“ mache: „Es ist eine ganz spezielle Art, soziale Arbeit leisten zu können.“

Carlo Bansahs Lebenslauf klingt alles andere als geradlinig – und doch ließ scheinbar stets ein Sprung den nächsten erst möglich werden. Gibt es einen Grund für diese zielgerichtete Weitläufigkeit? „Ich bin jung Vater geworden“, erzählt Bansah, der heute mit seiner Partnerin Anna (37) und seinem 18-jährigen Sohn Tyrone in Friesenheim lebt: „Da muss man austarieren, dass das Schiff läuft.“

Zur Sache: Der DRK-Kreisverband

Carlo Bansah steht dem Kreisverband Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor, unter dessen Dach 4600 Mitglieder in den sechs DRK-Ortsvereinen in Ludwigshafen und Frankenthal sowie dem Stadtverband Neustadt an der Weinstraße vereint sind. Der Kreisverband zeichnet unter anderem für die Breitenausbildung, Flüchtlings-, Kinder-, Jugend- und Familienarbeit sowie ehrenamtliche Tätigkeiten mit 150 aktiven Helfern und über 100 Jugendrotkreuzlern verantwortlich. Außerdem steht der Kreisverband auch der DRK-Altenhilfe Vorderpfalz vor. Carlo Bansah ist damit auch für deren rund 220 Mitarbeiter und zirka 2800 Kunden mit dem Hausnotruf, der Sozialstation, dem Pflegeheim In der Melm (Oggersheim) und dem Betreuten Wohnen zuständig. Den Vorsitz hat Carlo Bansah am 1. September übernommen. Er folgt auf Michael Kurz.