Vor 225 Jahren, am 30. Juli 1796, starb Nicolas de Pigage im Alter von fast 73 Jahren. Der aus Lothringen stammende Architekt gestaltete die Schwetzinger Schlossanlage. Alle Gartenbauten entstanden unter seiner Regie. Sein erstes Meisterwerk war das Schlosstheater im Nördlichen Zirkel, das 1753 mit Ignaz Holzbauers Oper „Il figlio delle selve“ eröffnet wurde. In Erinnerung an den Architekten des ältesten erhaltenen Rangtheaters Europas setzen die Staatlichen Schlösser und Gärten die Sonderführung „Vorhang auf!“ am Todestag um 18 Uhr auf das Programm des Schwetzinger Schlosses. Für die Führung ist eine Anmeldung unter der Rufnummer 06221/65888-0 erforderlich.

Pigage gelang eine faszinierende Verbindung des in zwei Stilen angelegten Schwetzinger Gartens, dessen Gestaltung er als Direktor ab 1762 umsetzte. Der kleine Garten um das Badhaus herum war allein für Kurfürst Carl Theodor bestimmt. Er bezaubert noch heute durch seine Intimität. Pigages und Friedrich Ludwig von Sckells Empfehlungen zur Erhaltung des Schwetzinger Schlossgartens bilden noch heute eine wichtige Grundlage für die Pflege der Anlage.