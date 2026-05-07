Benjamin Fazlagić dirigiert die Streichinstrumente am Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasium. Der Lehrer für Musik und Geschichte ist an seine Schule zurückgekehrt.

Mit seinem musikalischen Schwerpunkt setzt das Carl-Bosch-Gymnasium in der Ludwigshafener Innenstadt seit vielen Jahren Maßstäbe. Ob Geige, Trompete, Posaune oder auch Kontrabass: Mehr als 850 Schüler lernen ein Orchesterinstrument und sind in einem der sieben großbesetzten Schulorchester – von den Juniorbläsern oder Juniorstreichern in der Orientierungsstufe bis zum Sinfonischen Blasorchester und Sinfonieorchester in der Oberstufe aktiv. Die Jahreskonzerte des CBG werden von vielen Tausend Zuschauern besucht und zählen vor den Sommerferien zu den bundesweit größten Schulkonzerten. Geprägt wurde dieses musikalische Profil der Schule von Joachim Schall. Der langjährige Leiter des musikalischen Schwerpunkts wurde im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Er engagiert sich auch weiterhin im Förderverein. In Schalls große Fußstapfen tritt nun Benjamin Fazlagić.

Der 32-Jährige ist ein Eigengewächs des Gymnasiums. Wie sich der Kreis für ihn geschlossen hat, das erscheint dem begeisterten Musiker noch immer irgendwie unwirklich. Benjamin Fazlagić ist im Hemshof aufgewachsen und hätte, wie er betont, als Kind von Einwanderern ohne das CBG keinen Zugang zur Musik gehabt. Sein Vater ist der Sohn eines Gastarbeiters, seine Mutter ist aus Bosnien nach Deutschland geflüchtet. Der Pädagoge hat also eine Familiengeschichte, wie sie typisch ist für viele junge Leute im multikulturellen Ludwigshafen. Er will seinen Schülern ein Vorbild dafür sein, dass sie eine künstlerische Laufbahn einschlagen können, auch wenn sie als Arbeiterkinder aufwachsen.

Zehn Jahre weg

Der junge Lehrer war eine ganze Weile weg, bevor er seine Heimatstadt und seine alte Schule wieder neu für sich entdeckt hat: Zehn Jahre lang hat Benjamin Fazlagić in Mainz gelebt und studiert. Im Jahr 2014 absolvierte er dort seine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule mit dem Hauptfach Cello. In der Landeshauptstadt habe er im Zuge seiner künstlerischen Ausbildung auch mit verschiedenen Schulen zusammengearbeitet – und dabei bemerkt, dass das Ludwigshafener CBG, „seine“ alte Schule, „einzigartig ist“, schwärmt er.

Musiklehrer Joachim Schall war schon Benjamin Fazlagićs Mentor, als der noch ein Schüler war, und er hat später seinen Nachfolger als jungen Lehrer drei Jahre lang auf die Aufgabe als musikalischer Leiter der Streicherarbeit an der Schule vorbereitet. „Er ist mir immer auf Augenhöhe begegnet“, bilanziert der 32-Jährige. „Er wollte, dass ich wachse und selbstständig werde.“ Ein Ziel, das auch Benjamin Fazlagić jetzt bei seinen Schülern stets im Blick hat.

Musiktheorie gebüffelt

Seine Entscheidung für den Lehrerberuf hat der Cellist schon ganz früh getroffen: „Das wollte ich schon in der fünften Klasse werden“, erinnert er sich. Er sei immer gern zur Schule gegangen und habe dann ab der zehnten Klasse auf ein Musikstudium hingearbeitet. Zusätzlich zum Schulunterricht nahm er damals noch Klavier- und Gesangsunterricht und büffelte Musiktheorie.

Der Italienfan lebt mit seinem Partner am Rheinufer Süd und genießt das vielfältige kulturelle Angebot in der Region. Er gehe oft ins Theater und schätze das musikalische Programm in der Region sehr.

Sein erstes großes Sommerkonzert, das er derzeit gemeinsam mit Severin Geissler und den anderen Musiklehrern des CBG vorbereitet, trägt die Überschrift „This is us“. Es findet am Freitag (19 Uhr) Samstag und Sonntag (jeweils 17 Uhr), 19., 20. und 21. Juni, in der Eberthalle statt. Für die Zukunft wünscht sich Benjamin Fazlagić, dass die Sommerkonzerte des CBG wieder in den Ludwigshafener Pfalzbau zurückkehren. Es habe eine große Symbolik, wenn die Schule endlich wieder im Theater der Stadt spielen dürfte, meint er.

Noch Fragen?

Der Kartenvorverkauf für die Sommerkonzerte am 19., 20. und 21. Juni in der Eberthalle hat bereits begonnen. Vorbestellungen sind per Mail an jahres.konzerte@cbglu.de möglich. Weitere Infos gibt es im Netz unter cbglu.de