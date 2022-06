Nicht jede Familie kann sich einen Schulranzen leisten. Damit Schule und Bildung von Anfang an Spaß machen und nicht an den fehlenden finanziellen Möglichkeiten scheitern, stattet das Caritas-Zentrum Ludwigshafen ukrainische Grundschüler und andere bedürftige Erstklässler mit einem Schulranzen und einem Mäppchen aus. Um die Schulausstattung zu erhalten, muss ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden. Dazu gehören ein ukrainischer Pass, der Bescheid über Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Kindergeldzuschlag, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ukrainische Grundschüler, die vor den Sommerferien noch eingeschult werden, können im Caritas-Zentrum (Ludwigstraße 67-69, Innenstadt) vorbeikommen oder telefonisch Kontakt aufnehmen. Das Caritas-Zentrum ist montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet. Alle anderen Erstklässler können sich ihren Schulranzen am Dienstag, 2. August, 10 bis 13 Uhr, abholen. Die Anzahl ist begrenzt.