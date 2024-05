Die Suchtberatung des Caritas-Zentrum in Ludwigshafen veranstaltet bei der diesjährigen Aktionswoche Alkohol (8. bis 16. Juni) eine eigene Aktion in der Innenstadt. Mit einer „Sicht-Bar“ sollen die Themen Alkohol und Selbsthilfe für die Bevölkerung Ludwigshafens am Hotspot der Straßenbahnhaltestelle „Ludwigstraße“ zugänglich gemacht werden. Vor dem Gebäude des Caritas-Zentrums wollen deren Mitarbeiter am Donnerstag, 13. Juni, 12 bis 15 Uhr, mit Passanten ins Gespräch kommen, Informationsmaterial zum Thema Alkohol und Drogen verteilen sowie alkoholfreie Getränke ausgeben. Unterstützt werden die Caritas-Mitarbeiter dabei von den Selbsthilfegruppen des Kreuzbunds sowie den Gruppen „Aida“ und „Neustart“. „Kommen Sie am 13. Juni vorbei und lernen Sie unser Angebot kennen – die Drinks gehen aufs Haus“, heißt es in einer Ankündigung.