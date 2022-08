Das Caritas-Zentrum unterstützt 28 Erstklässler beim Eintritt in den neuen Lebensabschnitt. Die Schulanfänger haben diese Woche schon mal ihre Ranzen und Mäppchen erhalten.

Wie die Caritas weiter mitteilte, will sie mit dieser Spende ukrainischen Grundschülern und anderen bedürftigen Erstklässlern beiseite stehen. Der Leitgedanke: Schule und Bildung sollen von Anfang an Spaß machen und nicht an fehlenden finanziellen Möglichkeiten scheitern. Die Augen von David und Andrii wurden jedenfalls riesengroß, als sie ihren neuen Schulranzen inklusive eines gefüllten Mäppchens hochhoben. Für die beiden Jungen aus der Ukraine hatte eine Landsfrau, die schon seit Längerem in Deutschland lebt, die Idee, sie zur Ausgabe im Hof des Caritas-Zentrums in der Innenstadt mitzunehmen. Die Familie, die überstürzt aus der Ukraine habe fliehen müssen, sei für diese Aktion sehr dankbar.

Zeichen der Verwandlung

David und Andrii waren zwei von 28 Kindern, die sich ihren Tornister abholten. „Der Schulranzen ist für viele Kinder ein sichtbares Zeichen der Verwandlung von einem Kindergartenkind zu einem Schulkind“, weiß Claudia Möller-Mahnke vom Caritas-Zentrum von der Bedeutung dieses Umbruchs. „Es gibt aber genug Familien in Ludwigshafen und der Umgebung, die sich den aus wirtschaftlichen, sozialen oder anderen Gründen nicht leisten können.“

Aber nicht nur junge Geflüchtete aus der Ukraine nahmen das Angebot der Caritas dankbar an. Zu den Empfängern gehörte auch eine Familie aus Syrien, die nun in Oppau lebt. Der Vater berichtete, dass die Tochter nach den Sommerferien die Goethe-Mozart-Schule besuchen werde und sich auf den ersten Schultag freue – auch wenn sie noch etwas schüchtern ist.

Statt Plastikbeutel

Damit auch sie nicht am ersten Tag mit einem Plastikbeutel oder anderen Notbehältnissen zur Einschulung kommen oder die Eltern zusehen müssen, wie sie das Geld für einen oft gar nicht so billigen Schulranzen zusammenbekommen, wollte das Caritas-Zentrum mit seiner Spende ein Zeichen setzten. „Schulbildung soll von Anfang an Spaß machen und nicht gleich am ersten Tag zu einer Stigmatisierung führen“, betonte Zahra Hassanpour vom Jugendmigrationsdienst.

Um einen Ranzen zu bekommen, musste ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden. Dazu zählten entweder die Vorlage eines ukrainischen Passes oder der Bescheid über Leistungen vom Jobcenter sowie der Nachweis über die Einschulung. Insgesamt hat die Caritas an diesem Vormittag für 28 glückliche Kindergesichter gesorgt – das war den Aufwand wert.