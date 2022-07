Das Caritas-Zentrum Ludwigshafen verteilt am 2. August im Innenhof der Ludwigstraße 67-69 (Innenstadt) von 10 bis 13 Uhr Schulranzen an Erstklässler, und zwar kostenlos. Der Schulranzen sei ein sichtbares Zeichen für die Verwandlung von einen Kita- in ein Schulkind. Doch nicht jede Familie könne sich einen Schulranzen leisten. „Damit Schule und Bildung von Anfang an Spaß machen und nicht an fehlenden Möglichkeiten scheitern, stattet das Caritas-Zentrum Erstklässler, die einen bestimmten Nachweis erbringen, kostenlos mit einem neuen Schulranzen und Mäppchen aus“, erklärt die Caritas zu ihrer Aktion. Als Nachweis diene der Bescheid über Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Kindergeldzuschlag, Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder der ukrainische Pass.

