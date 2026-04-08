„Ein runder Abend – mit Fußball & Freunden“ heißt das Programm, mit dem Reiner Calmund am Mittwoch, 6. Mai, 20 Uhr, im Capitol Mannheim auftritt.

Wie der Veranstalter mitteilt, begrüßt der im saarländischen Saarlouis lebende TV-Experte und frühere Fußballmanager einen sehr prominenten Überraschungsgast auf der Bühne: Joachim „Jogi“ Löw. Der deutsche Weltmeistertrainer von 2014 wird kurz vor der Fußball-WM sicher Interessantes zu berichten haben – sofern er zu Wort kommt. „Calmund erzählt mit viel Witz, Tiefgang und Energie von seinen Erlebnissen rund um das Spielfeld – von großen Erfolgen, kuriosen Momenten und dem echten Leben hinter den Kulissen des Sports“, verspricht die Ankündigung. „Es wird leidenschaftlich, lustig und überraschend persönlich.“