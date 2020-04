Das Mannheimer Konzert- und Veranstaltungshaus Capitol stellt bis September seinen Betrieb ein. Das Haus möchte damit einen „Beitrag zu einem effektiven Infektionsschutz leisten“, teilte eine Sprecherin mit. Seit dem 13. März finden in dem ehemaligen Kino in der Neckarstadt keine Veranstaltungen mehr statt; ausgefallen sind viele Konzerte, Musical- und Kindertheater-Aufführungen und Gastspiele von Comedians und Kabarettisten. Viele Termine wurden in den Herbst oder in das Jahr 2021 verschoben. „Wir Kulturschaffende waren mit die ersten, deren Leben von diesem Virus durcheinander gebracht wurde – und wir werden die Letzten sein, die wieder so etwas wie Normalität erleben dürfen“, sagt Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle. „Jeder Tag, den wir nicht arbeiten dürfen und das Capitol geschlossen halten, hilft Leben zu retten. Das ist in dieser Situation das, was wir tun können.“ Während der Schließung soll wie schon in den vergangenen Wochen jeden Samstag ein Benefizkonzert unter dem Motto „Rockt zu Hause“ aus dem leeren Veranstaltungssaal gesendet werden. Nicht nur viele Künstler sind durch die Schließung in ihrer Existenz bedroht, auch das Haus selbst. Seine 17 festangestellten Mitarbeiter hat Riehle schon im März in Kurzarbeit geschickt.