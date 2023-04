Im Koalitionsvertrag der Ampel wurde eine Modernisierung der Drogenpolitik vereinbart. Jetzt liegen Eckpunkte der Bundesregierung zur kontrollierten Abgabe von Cannabis vor. Armin Grau (64, Altrip), grüner Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, spricht von einem „grünen Herzensprojekt“.

„Seit Jahrzehnten Realität“

„Der Konsum von Cannabis ist seit Jahrzehnten eine Realität in unserer Gesellschaft“, sagt Grau als Mitglied im Gesundheits- sowie Umwelt- und Verbraucherschutzausschuss. Dass die Ampel nun Eckpunkte für ein Zwei-Säulen-Modell vorlege, sei folgerichtig. Damit werde zügig eine Gesetzesregelung auf den Weg gebracht, die konform sei mit dem EU-Recht. Die Legalisierung von Cannabis als kontrollierte Abgabe, flankiert von umfassendem Kinder- und Jugendschutz, sei ein großer Schritt hin zu einer modernen Drogenpolitik. „Als Mediziner begrüße ich, dass der Schwarzmarkt durch die Maßnahmen zurückgedrängt wird und Gesundheitsrisiken kleiner werden“, sagt der langjährige Chefarzt des Ludwigshafener Klinikums.

„Bisherige Verbotspolitik gescheitert“

Die bisherige Verbotspolitik sei gescheitert und habe den Schwarzmarkt befördert. „Dadurch sind auch gesellschaftliche und gesundheitliche Probleme entstanden. Wir stellen jetzt endlich die sichere und geschützte Abgabe in den Vordergrund“, so Grau. Künftig ist Erwachsenen der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis straffrei erlaubt. Sie dürfen selbst bis zu drei Pflanzen anbauen. Laufende Strafverfahren werden beendet. Das Straßenverkehrsrecht wird überprüft und entsprechend angepasst. In der ersten Säule der Neuregelung sollen nicht-kommerzielle Vereine künftig Cannabis anbauen und an ihre erwachsenen Mitglieder abgeben dürfen. In den Vereinen selbst soll nicht konsumiert werden können, gleichzeitig werde es Mindestabstände geben, etwa zu Schulen.

Die zweite Säule beschreibt regional begrenzte Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten, die in Kreisen und Städten mehrerer Bundesländer über fünf Jahre erprobt und evaluiert werden sollen. „Unternehmen wird in diesen regional begrenzten Modellprojekten ermöglicht, Genuss-Cannabis unter staatlich kontrollierten Bedingungen zu produzieren, zu vertreiben und an Erwachsene abzugeben“, erläutert Grau.