Die Kolpingsfamilie Oggersheim und das Team des Arbeitskreises Flüchtlinge Oggersheim öffnen wieder jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr das „Café Welcome“. Los geht es am Mittwoch, 30. März. Neuer Treffpunkt ist der Park des Heinrich-Pesch-Hauses (Frankenthaler Straße 229), wo den Veranstaltern zufolge die Corona-Regeln gut eingehalten werden können.

„Die Bereitschaft der Kolpingsfamilie und der Helfer des AK Flüchtlinge Oggersheim ist schon länger da, diesen beliebten Treff wieder zu eröffnen, aber Corona hat bisher jeden Anlauf verhindert. Doch die aktuelle Lage macht es jetzt umso dringender, dass sich Flüchtlinge untereinander austauschen, neu Angekommene sich vernetzten und von Helfern und erfahrenen Flüchtlingen lernen können“, sagt Vorsitzender Horst Stauder. Mit Blick auf den großen Zulauf, den der neu gestartete Sonntagstreff in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd habe, sei eine weitere Anlaufstelle für Geflüchtete in der Stadt sinnvoll.

Ein sicherer Ort für Geflüchtete

„Der Arbeitskreis Flüchtlinge in Oggersheim verurteilt den Krieg in der Ukraine. Er ist ein Angriff auf die Menschlichkeit und verursacht auf allen Seiten unsägliches Leid. Viele Menschen sind auf der Flucht, um sich und ihre Familie zu schützen“, erklärt Arbeitskreis-Sprecher Bernhard Werner. Das fordere unser aller Menschlichkeit und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und mit denen, die hier bei uns Schutz suchen. „Zuallererst brauchen die Flüchtenden einen sicheren Ort, wo sie freundlich empfangen zur Ruhe kommen können“, weiß der Gemeindereferent der Pfarrei Hl. Franz von Assisi. „Egal welcher Nationalität, Hautfarbe und Religion – allen Menschen, die wegen Krieg, Unterdrückung, Verfolgung und Gewalt ihr Heimatland verlassen, galt und gilt weiterhin unser Einsatz. Wir wollen helfen von Mensch zu Mensch – wirken Sie bitte dabei mit!“, wirbt er um Unterstützung für das „Café Welcome“.

Helfer gesucht

„Das Kern-Team zum Start des Cafés steht. Wir brauchen allerdings noch Unterstützung beim Auf- und Abbau, beim Austeilen von Essen und Getränken und beim Spüldienst“, sagt Horst Stauder. Auch Ehrenamtliche, die für Gespräche oder zum Dolmetschen zur Verfügung stehen, seien herzlich willkommen.

Der 2015 gegründete Arbeitskreis, bestehend aus Engagierten der Kirchengemeinden, Vereinen und der Bürgerschaft, sieht seine Aufgabe darin, die zahlreichen Menschen, die besonders vor dem Krieg aus Syrien flohen – aber auch aus Afghanistan, Eritrea, der Türkei und anderen Regionen der Welt nach Ludwigshafen kamen – bei den Problemen des täglichen Lebens in einem fremden Land und einer anderen Kultur zu unterstützen. Neben Sprachengruppen, gemeinsamen Unternehmungen und der Fahrradwerkstatt „Mit Rad und Tat“ war von Anfang an das „Café Welcome“ als wöchentlicher Treffpunkt für die neuen Mitbürger, Engagierte und am Austausch interessierte „Einheimische“ Dreh- und Angelpunkt der Arbeit.

Kontakt

Interessierte melden sich bei Horst Stauder, Telefon 0621 6858987, E-Mail: stauder.kolping@gmx.de, oder bei Rita Lessinger, Telefon 06237 9760-854, E-Mail: rita.lessinger@me.com.