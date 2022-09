Die Kursleiter des Café Klick, Internetcafé für Senioren, unterstützen ältere Menschen bei allen technischen Fragen rund um PC und Smartphone. Am Dienstag, 4. Oktober, startet das vierte Quartal mit einem Infotag. Von 10 bis 12 Uhr findet eine Beratung zum aktuellen Kursangebot statt. Von 14 bis 16 Uhr beraten die Ehrenamtlichen des Cafés speziell zur neuen Kursreihe „Handyführerschein“.

Neu: Forum am Vormittag

Neu im Programm ist außerdem „Das Forum am Vormittag“. Es findet jeden zweiten Donnerstag von 10 bis 13 Uhr statt, der erste Termin ist am 20. Oktober. Die Programmhefte sind an mehreren Stellen (Bürgerbüros, Tourist-Info, Volkshochschule, Stadtbibliothek) erhältlich. Das Café Klick sucht zudem weitere ehrenamtliche Mitarbeiter. Infos dazu unter Telefon 0621 504-2699.