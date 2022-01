Ein Unbekannter hat laut Polizei am Freitagabend kurz vor 21.30 Uhr ein Café in der Rheingönheimer Straße in Mundenheim überfallen. Der dunkel gekleidete Täter forderte von der allein anwesenden Bedienung unter Vorhalt eines Messers Geld. Ihm wurde der Bediengeldbeutel mit dreistelligem Bargeldinhalt ausgehändigt. Der Täter flüchtete darauf unerkannt zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kripo sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.