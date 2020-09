Das Projekt Café Asyl in Mundenheim hat nach dem Lockdown seit Juni seine Pforten für die Beratung und Unterstützung Geflüchteter geöffnet. In der Hoffnung auf einen schönen Spätsommer soll im September die Cafeteria als Open-Air-Café an den Start gehen, wie Einrichtungsleiter Uwe Lieser ankündigt. Er und sein Team suchen auch dafür Mitarbeiter, weil andere Ehrenamtliche wegen der Pandemie aus persönlichen Gründen aufgehört haben oder pausieren.

Auf Ämter begleiten oder Gäste bewirten

Das Café Asyl ist ein niederschwelliges Angebot in der Flüchtlingsarbeit mit den Schwerpunkten Beratung, Begegnung und Bildung. Jeweils dienstags ab 15.30 Uhr ist die Welt bei der Kirchengemeinde zu Gast. „Helfer können die Geflüchteten bei Behörden und Ämtern unterstützend begleiten oder bei der Bewirtung in der Cafeteria mitarbeiten“, so Lieser.

Kontakt