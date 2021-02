Erst am 12. Juni 2022 will die Sängerin Céline Dion in der Mannheimer SAP-Arena gastieren und muss den europäsischen Teil ihrer „Courage World Tour“ damit coronabedingt zum zweiten Mal verschieben. Alle Tickets, die bereits für den 19. Juni 2020 oder den 4. Juni 2021 gekauft worden sind, behalten laut Agentur ihre Gültigkeit. „Wir haben wirklich gehofft, euch alle in diesem Frühjahr in Europa zu sehen“, sagt Céline Dion. „Aber offensichtlich dauert es viel länger, als wir dachten, bis die Situation sicher ist.“