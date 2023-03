Am fünften Verhandlungstag des Prozesses zur Bluttat von Oggersheim hat die Ex-Partnerin des Angeklagten ausgesagt. Der Somalier soll am 18. Oktober zwei Männer erstochen und einen weiteren Mann lebensgefährlich verletzt haben. Die 34-Jährige wurde insgesamt rund neun Stunden vernommen. Mehrfach brach sie in Tränen aus und sagte: „Ich hatte Angst vor ihm. Er ist unberechenbar.“ Mehr über den Prozesstag erfahren Sie hier.