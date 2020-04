Rechtzeitig zum Start der neuen Corona-Regeln im Nahverkehr erinnert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ihre Kunden noch einmal an die Spielregeln, die ab heute einzuhalten sind. Dabei gilt: Wer mit Bus und Straßenbahn fahren möchte, muss einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Der Montag steht exemplarisch für alle Herausforderungen, vor denen Unternehmen derzeit wegen der Corona-Pandemie stehen. Es gilt, die Bürger vor einer Ansteckung zu schützen. Zugleich soll nach einer mehrwöchigen Pause der normale Betrieb wieder in Gang kommen. Für die RNV heißt dies: Ab Montag gilt an den Werktagen, also von Montag bis Freitag, im Prinzip wieder der normale Fahrplan. Zugleich werden alle Kunden zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes verpflichtet. Entsprechende Verordnungen haben die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen vergangene Woche erlassen.

Das in Mannheim ansässige Verkehrsunternehmen erarbeitet zwar auch Möglichkeiten, wie die Maskenpflicht während der Fahrten kontrolliert werden kann. Doch generell bittet die RNV ihre Kunden eindringlich, die Maskenpflicht und alle Hygieneregeln einzuhalten – zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Fahrgäste.

Kundenzentren öffnen

Zugleich verabschiedet sich die RNV am Montag weitestgehend von ihrem stark eingeschränkten „Corona-Fahrplan“ der vergangenen Wochen. Von Montag bis Freitag fahren alle Busse und Bahnen bis 23 Uhr wieder nach dem regulären Fahrplan. Das heißt, es gibt bis 23 Uhr Bus- und Bahnverbindungen von den Stadtzentren in die Stadtteile. Danach wird der Verkehr eingestellt. Einen Nachtverkehr wird es in nächster Zeit noch nicht geben. Auch an den Wochenenden und Feiertagen bleibt der reduzierte „Corona-Fahrplan“ gültig. Die Ruftaxis fahren hingegen ab Montag wieder.

Zugleich öffnen ab Montag wieder die Kundenzentren der RNV wieder: So können unter anderem am Berliner Platz wieder Tickets erworben werden. Geöffnet sind die Mobilitätszentralen montags bis freitags von 9.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr.

Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.rnv-online.de.