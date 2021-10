Wegen der Sperrung der Kriemhildstraße in Edigheim werden die Buslinie 86 sowie die Nachtbuslinie 97 von Montag, 18. Oktober, bis voraussichtlich Ende des Jahres zwischen den Haltestellen Kurt-Schumacher-Straße und Wolfsgrube umgeleitet. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Freitag mit.

Bedient werde die Haltestelle Rüdigerstraße, die dafür in die Straße selben Namens in die Nähe des Wasserturms verlegt wird. Die Haltestelle Bruderweg könne für die Dauer der Sperrung nicht angefahren werden, wie die RNV weiter mitteilt. Auch für die Buslinie 73 kündigte das Unternehmen im Bereich Oggersheim eine Umleitung ab 2. November an. Weitere Informationen dazu gibt es hier.