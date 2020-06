Weil am Donnerstag in der Sternstraße ein Kran aufgebaut wird, müssen die Busse der Linien 70 und 89 an diesem Tag ab 7 Uhr Umleitungen fahren. Darauf weist die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH hin. Hintergrund für den Kranaufbau sind Arbeiten am Gleisdreieck der Straßenbahnlinie 10. Wegen des Krans werden die Busse in Richtung Hauptbahnhof beziehungsweise Oppau zwischen den Haltestellen Sternstraße und Rheinfeldstraße (BASF/Tor 3) über Carl-Bosch-Straße, Ruthenplatz und Ruthenstraße umgeleitet. Danach geht es auf dem regulären Weg weiter. Die Busse bedienen dabei die Haltestelle Friesenheim Mitte (Linie 97) in der Carl-Bosch-Straße. Die reguläre Haltestelle Friesenheim Mitte in der Sternstraße entfällt.