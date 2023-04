Ein 25-jähriger Fahrgast ist am Donnerstag in einem Linienbus gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ursache war laut Polizei ein unfreiwilliges Bremsmanöver des Fahrers. Dazu war er gezwungen worden, weil ein Autofahrer gegen 13.45 Uhr in der Bismarckstraße mit seinem grauen Fords den Sonderfahrstreifen des Busses in Höhe der Quadrate L 1 / L 2 blockiert hatte.

Auf ein Signal des Busfahrers, die Fläche zu räumen, hatte es zunächst den Anschein, dass der Fahrer oder die Fahrerin diesem nachkommt, woraufhin Busfahrer seine Fahrt fortsetzte. Allerdings lenkte der oder die Unbekannte den Wagen kurz darauf wieder zurück auf den Sonderfahrstreifen, was den Busfahrer zur Vollbremsung zwang.

Der schwer verletzte Passagier wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Ludwigshafen davon.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0621 174-4222.