Unbekannte haben laut Polizei am Donnerstagabend (21.15 Uhr) die Verglasung der Bushaltestelle „Lagerwiesenstraße“ in der Sternstraße (Friesenheim) beschädigt. Vor Ort wurden zwei Jugendliche gesehen, die flüchteten. Beide waren zwischen 14 und 16 Jahre alt. Einer trug einen orangefarbenen Pullover. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.