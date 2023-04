Ein Busfahrer ist am Mittwoch von einem bislang unbekannten Autofahrer bedroht worden. Nach weiteren Angaben der Polizei wurde der Busfahrer gegen 20.30 an der Haltestelle Dammbruchstraße (Oppau) von dem Autofahrer zunächst überholt, dann ausgebremst. Der Fahrer sei aus seinem Auto gestiegen, habe mehrfach gegen die Bustür geschlagen und sich bedrohlich verhalten, wie der Busfahrer der Polizei berichtete. Danach sei der Unbekannte weitergefahren und habe an der nächsten Haltestelle gewartet. Diese habe der Busfahrer aus Angst vor einer weiteren Konfrontation mit dem Mann ausgelassen. Den Unbekannten beschrieb der Busfahrer wie folgt: etwa 40 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, normale Statur, kurze dunkle Haare und dunkle Kleidung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.