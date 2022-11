Ein 58-jähriger Autofahrer hat laut Polizei am Montag gegen 14 Uhr in Mannheim-Neckarau die Vorfahrt eines Linienbusses missachtet. Um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden, habe der 56-jährige Busfahrer stark gebremst. Hierbei zog sich ein 27-jähriger Fahrgast offenbar Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß sei es nicht gekommen. Der Fahrgast wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.