Ein Bus und ein Auto sind laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr an der Kreuzung Friesenheimer-/Horst-Schork-Straße im Stadtteil Oppau zusammengestoßen. Der Pkw wurde seitlich getroffen und mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert. Der 57-Jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnte sich aber selbst aus dem Autowrack befreien. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Mindestens zehn Fahrgäste im Bus

Auch der Linienbus war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und bis zur Räumung der Kreuzung kam es zu Verkehrsbehinderungen und Staus. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs werden dringend Zeugen gesucht. Im Bus sollen sich zum Unfallzeitpunkt mindestens zehn Fahrgäste aufgehalten haben. Insbesondere diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 0621/963-2222).