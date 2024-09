Auf der Speyerer Straße ist es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach wollte eine 32-jährige Autofahrerin auf ein Grundstück einbiegen, wobei eine hinter ihr fahrende, 48-jährige Busfahrerin auffuhr.

Durch den Aufprall wurde das Auto in eine Mauer neben der Fahrbahn geschoben. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden.