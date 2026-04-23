Funkgeräte, Antennen und viel Technik: Am Freitag, 1. Mai, 10 Uhr, wird der Stadtpark Limburgerhof zum Treffpunkt für Amateurfunk-Interessierte. Die Ortsverbände Limburgerhof und Ludwigshafen des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) veranstalten dort den Deutschen Burgentag unter dem Motto „Castles on the air“ (Burgen auf Sendung) gestalten, kündigt der DARC Ludwigshafen an.

Deutschlandweit wird an diesem Tag von Schlössern und Burgen aus gefunkt. In Limburgerhof sollen das Schlösschen und der Turm im Park „on air“ gehen. Besucher können vor Ort verfolgen, wie mithilfe von Satellitenkommunikation und Funktechnik weltweite Verbindungen hergestellt werden, und an einer Ausbildungsstation selbst zum Mikrofon greifen. Außerdem sind im Park elektronische „Füchse“ (Peilsender) versteckt, die aufgespürt werden können. Angeboten werden auch Kaffee, Kuchen, Getränke und Snacks.

Weitere Infos gibt es unter www.df0alz.de/burgentag-2026, Bilder vom Burgentag 2025 unter www.df0alz.de/deutscher-burgentag-2025-in-limburgerhof.