Bevor Pfarrerin Reinhild Burgdörfer die Comeniusgemeinde in Oggersheim verlässt, um in Homburg als Klinik-Seelsorgerin zu arbeiten, wird sie am Sonntag, 30. August, offiziell verabschiedet. Der Verabschiedungsgottesdienst mit Dekanin Barbara Kohlstruck findet ab 15.30 Uhr auf dem Schulhof der Adolf-Diesterweg-Realschule plus statt. Ein Bläserensemble unter der Leitung von Dorothea Palm wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Beim Betreten des Platzes gilt Maskenpflicht. Wegen Corona wird auf einen Umtrunk verzichtet. Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, soll sich bis 25. August unter Telefon 0621/675400 anmelden.