Noch ist kein Ende der Corona-Krise und aller Einschränkungen wegen der Pandemie abzusehen. Um die Maudacher vor dem Corona-Koller zu bewahren, startet der Förderverein zum Ortsjubiläum daher eine Oster-Aktion. Wer schön dekoriert, kann sich auf Preise freuen.

Ziel ist, dass möglichst viele Maudacher zu Ostern ihre Gärten, Hofeinfahrten, Garagen, Fenster oder gar ganze Hausfassaden bunt dekorieren. „Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt“, betont Monika Franke vom Förderverein.

Man hoffe auf viele Mitstreiter. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, soll seine Oster-Deko fotografieren und das Bild an den Förderverein schicken. Am besten bis 31. März. Alle Einsendungen werden auf der Internetseite www.maudach.de präsentiert und zur Abstimmung freigegeben. Auf der Internetseite gibt es noch weitere Informationen zur Aktion. Abstimmen können die Maudacher auch, wenn sie sich vom 2. bis 9. April alle Dekorationen bei einem Spaziergang durch den Ort angesehen haben. Am 10. April sollen die Stimmen im Hof des Schlosses ausgezählt werden. Auf die Gewinner warten einige Preise – von der Maudacher Chronik über die Jubiläumsweine bis hin zum Jubiläumskaffee sowie Leberwurst.