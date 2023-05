Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich hab dich gern, das weiß ich genau: Das Klingelschild der Kita Gneisenaustraße erinnert in seiner Farbenlehre an einen vielzitierten Eintrag ins Poesiealbum. Was hinter der schwarz-weiß-bunten Beschilderung steckt.

Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Indigo und Violett – das ist die korrekte Farbgebung des Regenbogens von außen nach innen. Damit hat „Lila, Blau, Gelb, Grün, Orange,