Das Müllheizwerk ist vielen Ludwigshafenern ein Begriff. Den etwas versteckten Einfahrtsbereich kennen aber ganz offenbar nicht viele. Nur fünf Leser haben unser Rätselbild „Wo isses?“ richtig erkannt. Dabei sind die bunten Greifer auf dem Dach ein echter Hingucker.

Rosa und lila gestrichen sind die jeweils 50 Tonnen schweren Greifer eigentlich nicht zu übersehen – auf der anderen Seite ist der Lagerplatzweg natürlich keine Durchgangsstraße. Insofern erklärt dieser Umstand vielleicht, dass unser Rätsel dieses Mal nicht so einfach zu entschlüsseln war. Die vermeintlichen Deko-Greifer auf dem Dach waren zuvor im Müllbunker eingesetzt und haben den Restabfall von einer Million Rheinland-Pfälzer in die Kessel transportiert. Die Idee zur Lackierung und Aufstellung auf der Waage im Bereich der neuen Haupteinfahrt ist einer GML-Sprecherin zufolge im GML-Team entstanden. Der erste Greifer wurde am 24. Januar montiert.

Was viele nicht wissen: Diese Greifer sind kein ausrangierter Schrott. Nach fünf bis zehn Jahren werden sie einer Generalüberholung unterzogen. „Wenn also die Greifer, die aktuell ihre Arbeit im Müllbunker verrichten, ausgetauscht werden müssen, kommen der pinke und lila Greifer wieder im Bunker zum Einsatz. Danach werden die generalüberholten Greifer das Dach der Waage schmücken“, erläutert die GML-Sprecherin.

Entsorgungsgebiet: 2600 Quadratkilometer

Zwar haben nicht viele Leser den Anfang Mai veröffentlichten Bildausschnitt erkannt. Aber die, die sich gemeldet haben, sind gut informiert. Wie Tim Rosenkranz aus Ludwigshafen: „Die beiden Greifarme wurden im Zuge der Standortoptimierung auf das Dach des neuen Pförtner-/Waagegebäude gesetzt“, schreibt er. Anja Milloth aus Mannheim weiß: „Fast elf Monate im Jahr lodert im GML ein ewiges Feuer. Es ist 800 bis 1000 Grad heiß. Verbrannt wird Rest- und Sperrmüll, den der Greifer eines riesigen Krans 25 Meter weiter oben in den Kessel wirft.“

Das Rätselbild. Foto: ier

Im GML-Kraftwerk wird der Haus- und Sperrmüll von sieben Städten und drei Kreisen verbrannt. Das Entsorgungsgebiet umfasst rund 2600 Quadratkilometer. Auf dem Gelände in Ludwigshafen werden jährlich mehr als 200.000 Tonnen Siedlungsabfälle verwertet. Den aus Dampf produzierten Strom speisen die Technischen Werke (TWL) aus dem benachbarten Fernheizkraftwerk ins Strom- und Fernwärmenetz ein.

Neuer Chef seit Januar

In der GML sind die entsorgungspflichtigen Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Neustadt Mannheim und Speyer, die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis und die beiden Anstalten Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) und der Entsorgungsbetrieb AöR (Worms) zusammengeschlossen.

Seit 1. Januar ist Jochen Schütz neuer GML-Geschäftsführer. Die Gesellschafterversammlung hat den 44-Jährigen auf ihrer Sitzung im September 2023 zum Nachfolger von Thomas Grommes (62) bestellt, der den Posten fast 14 Jahre innehatte. Zu seiner Bilanz zählen etwa das Sanierungsprojekt „Phönix“ nach dem Großbrand 2010 mit der Löschwasserbevorratung im ehemaligen Hallenbad Nord, die Aufnahme des zehnten GML-Gesellschafters ZAK Kaiserslautern, der Umbau des Biokompostwerks Grünstadt zu einer Umladeanlage, der Neubau der GML-Verwaltung und des Sozialgebäudes, das 100 Millionen Euro teure Modernisierungsprojekt „Ignis“ mit dem Einbau zweier neuer Müllkessel und der Ausbau der Umweltbildung im „Freilandklassenzimmer“ mit dem GML-Informationszentrum „Die vier Elemente“.

Anja Milloth und Tim Rosenkranz haben wir aus den richtigen Einsendungen als Gewinner ausgelost. Sie erhalten zwei RHEINPFALZ-Tassen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Juni.