Los geht’s: In der Pfalz hat die Ernte der Bundzwiebeln begonnen. Für die Landwirte ist es der Startschuss in die Freiland-Gemüsesaison.

Von März bis Oktober/November werden die Bundzwiebeln laut einer Pressemitteilung von Gemüsegarten Pfalz geerntet. Gemüsegarten Pfalz ist nach eigenen Angaben eine Interessenvertretung für die Mitglieder, die sich aus Erzeugern von Pfalzmarkt eG und nicht genossenschaftlich organisierten, sogenannten freien Erzeugerbetrieben, zusammensetzt. In der Pfalz – die das größte zusammenhängende Freilandanbaugebiet für Frischgemüse in Deutschland ist – wachsen nach Angaben der Erzeuger pro Saison rund 350 Millionen Bund Frühlingszwiebeln. Die jährliche Anbaufläche liegt zwischen 2000 bis 2500 Hektar. Das mache die Pfalz zum unangefochtenen Europameister im Bundzwiebelanbau.

Die Bund- oder Frühlingszwiebeln, die jetzt in der Pfalz geerntet werden, wurden bereits ab Sommer vergangenen Jahres über mehrere Wochen zeitlich versetzt ausgesät. Da sie über den Winter auf den Feldern in der Pfalz stehen, werden sie auch als Winterzwiebeln bezeichnet. Deren Ernte läuft ab sofort und bis Mitte Juni täglich. „Winter- und Sommerzwiebeln unterscheiden sich in Geschmack und Aussehen. Botanisch ist die Winterzwiebel tatsächlich eine weiße Speisezwiebel, die sehr eng in Reihe kultiviert wird. Die Ernte erfolgt, bevor diese die typische Zwiebelkugel ausbildet. Bei den Sommerzwiebeln, die wir schon wieder für die Ernte ab Mitte Juni im Gemüsegarten Pfalz ausbringen, handelt es sich um eine Kreuzung aus Lauch und Zwiebel“, wird Jochen Fehmel, Gemüsegärtner und Bundzwiebelspezialist aus Mutterstadt, in der Pressemitteilung zitiert.

Direkt nach der Ernte wird die Ware in den Betrieben vor Ort gewaschen, auf die gewünschte Vermarktungslänge gebracht, in Mehrwegkisten verpackt und dann direkt per Kühl-Lkw zu den Großmärkten und Verteilzentren der bundesweit agierenden Supermärkte transportiert. Der Erntestart in der Pfalz beende laut Gemüsegarten Pfalz gleichzeitig „die markt- und preisbeherrschende Monopolstellung, die ausländisches Frischgemüse über die Wintermonate innehatte“.

„Superfood“ nennen die Erzeuger ihre Bundzwiebeln. Sie begründen das vor allem mit dem hohen Anteil an Vitamin C. Aber auch sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe seien in großen Mengen enthalten, weshalb die Bund- und Frühlingszwiebel grundsätzlich auch entzündungshemmend wirken kann. Das wirke sich positiv auf die Darmfitness aus.