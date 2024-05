Der fünfte bundesweite Digitaltag findet am Freitag, 7. Juni, statt. Mit mehr als 2500 Aktionen werden deutschlandweit viele Aspekte der Digitalisierung beleuchtet, und Experten klären über Chancen und Risiken auf. Die Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, ist mit im Boot.

Zu drei kostenlosen Vorträgen und einer Lesung (mit Eintritt) lädt die Stadtbibliothek im Kontext des bundesweiten Digitaltags am 7. Juni ein: Digitalbotschafter Frank Wiening spricht über „Datensicherung von wichtigen Daten auf Smartphone und PC – Einfach erklärt“ (14 bis 15.30 Uhr im Schulungsraum). Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, will aber vor allem Senioren ansprechen. Auf Smartphones und PCs befinden sich mittlerweile viele wichtige Daten: Fotos, Dokumente, Notizen, Programme. Doch was ist, wenn das Smartphone oder der Laptop verloren gehen oder defekt sind? Wiening erklärt, wie man mithilfe der Cloud oder unter Benutzung externer Speichermedien Daten auf dem PC oder dem Smartphone vor dem Verlust schützen kann.

„Viren, Spam und Co. – Einfach erklärt“ heißt es von 16 bis 17.30 Uhr beim Vortrag von Digitalbotschafter Jürgen Soltau, der ebenfalls im Schulungsraum stattfindet. Soltau erläutert, was Viren, Spam und Trojaner sind und welche Gefahren von ihnen ausgehen. Der Vortrag ist so gestaltet, dass die Teilnahme auch mit wenig Kenntnissen über PCs und Smartphones möglich ist. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, will aber vor allem Senioren ansprechen.

Das Thema „Grenzenlose Kreativität oder Irreführung leicht gemacht? Fotos, erstellt mithilfe generativer KI“ greift Annabell Huwig vom Team der Stadtbibliothek von 17.45 bis 18.45 Uhr im Schulungsraum auf. Der Papst in einer riesigen Daunenjacke, eine Küche, die aussieht wie ein Märchenwald, und Elon Musk, der mit einem humanoiden Roboter auf ein Date geht – all diese Fotos existieren, aber sind nicht real. Sie wurden erzeugt durch generative KI. Für einige ist es nur ein witziger Spaß, oder eine Chance, sich kreativ auszuleben, ohne viel Zeit in künstlerische Fähigkeiten zu investieren. Für andere jedoch ein Werkzeug, um Menschen in die Irre zu führen. Doch wie unterscheide ich reale Bilder von KI generierten Bildern?

Den Schlusspunkt des Digitaltags setzt um 19.30 Uhr Silke Müller bei der Freitagslesung. Im Mittelpunkt der Lesung steht ihr neues Buch „Wer schützt unsere Kinder? Wie Künstliche Intelligenz Familien und Schule verändert und was jetzt zu tun ist – ChatGPT, Avatare, Fake News“, das am 2. Mai erschienen ist. Müller ist Schulleiterin in Niedersachsen und Digital-Beauftragte ihres Landes. Täglich erlebt sie, welchen Gefahren Kinder und Jugendliche durch KI ausgesetzt sind. Für viele Eltern, Großeltern und Pädagogen hingegen ist Künstliche Intelligenz Neuland. Die Gefahren, die von ihr ausgehen, sind den wenigsten in vollem Ausmaß bekannt. Silke Müller klärt in ihrem neuen Werk auf über Hintergründe und Zusammenhänge und macht Eltern Mut, ihre Kinder in eine neue Welt zu begleiten.

Noch Fragen?

Der Eintritt zur Lesung mit Silke Müller kostet acht, ermäßigt fünf Euro, eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 0621 504-2605 oder per E-Mail an stadtbibliothek@ludwigshafen.de. Der Eintritt zu den drei anderen Vorträgen ist frei; Information und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2605 oder per E-Mail an karina.arena@ludwigshafen.de.