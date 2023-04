Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Freundschaftstafel im Klinikum erinnert seit vergangener Woche an den Einsatz der Bundeswehr während der Corona-Pandemie in Ludwigshafen. Wie aus anfänglicher Skepsis schnell Begeisterung wurde und das medizinische Personal die Arbeit der Soldaten damals erlebt hat.

„Absolut beeindruckend“, so lautet das Fazit von Matthias Bauer, wenn er sich an die Zeit zurückerinnert, in der Soldaten in Uniform an der Bremserstraße im Kampf gegen das Coronavirus