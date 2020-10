Am Dienstag, 1. Dezember, entscheidet sich, mit welchem Kandidaten die SPD im Herbst 2021 bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 207 (Frankenthal/Ludwigshafen) antritt. Die Sozialdemokraten müssen sich neu aufstellen, da die Oggersheimerin Doris Barnett (67) schon vor längerer Zeit angekündigt hat, nicht erneut kandidieren zu wollen. Sie gehört seit 1994 dem Bundestag an. Zum Wahlkreis gehören neben den Städten Ludwigshafen und Frankenthal große Teile des Rhein-Pfalz-Kreises. Aus den Ortsverbänden haben sich zwei Bewerber um das Direktmandat herauskristallisiert, die sich am 1. Dezember den 95 Delegierten zur Wahl stellen werden: Christian Schreider (48) aus dem Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim und Nils Max (35) aus Maxdorf. Max gehört dem Orts- und Verbandsgemeinderat Maxdorf an, ist Ortsvereinsvorsitzender und Mitglied des Kreisvorstands. Schreider ist Stadtrat, Mitglied des Friesenheimer Ortsbeirats, stellvertretender Ortsvorsteher und einer der beiden Vorsitzenden des Ortsvereins. 2017 hatte Torbjörn Kartes (Ludwigshafen-Süd) den Wahlkreis für die CDU gewonnen. Er wird auch 2021 wieder für die Union antreten.