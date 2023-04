Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fulminanter SPD-Erfolg, krachende CDU-Pleite: Wie in Berlin sind am Abend der Bundestagswahl auch die Genossen in Ludwigshafen in Sektlaune. Mit 32,8 Prozent der Erststimmen holt Christian Schreider (50) das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal. Über die Landesliste schafft der Grüne Armin Grau (62) aus Altrip den Sprung in die Hauptstadt.

Großer Verlierer bei der „Wahlparty“ im coronabedingt nur mäßig gefüllten Pfalzbau ist Titelverteidiger Torbjörn Kartes (42, CDU). Er kommt nur auf 25 Prozent der Stimmen.