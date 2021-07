Auch die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) stellen einen Kandidaten für den Bundestagswahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal auf: Markus Böhm (53 Jahre) aus Ludwigshafen. Er ist Programm-Manager bei einer IT-Firma in der Region und lebt seit 2003 in Ludwigshafen. Er wohnt im Stadtteil Süd, ist verheiratet und hat drei Kinder. Politisch aktiv ist Böhm nach eigenen Angaben seit 2015. Er ist Schatzmeister des LKR-Landesverbands, der derzeit etwa 70 Mitglieder hat. Ein politisches Mandat hatte Böhm bisher noch nicht. Er kandidierte 2019 bei der Kommunalwahl auf der Stadtratsliste der LKR. Die Partei, die aus der AfD hervorgegangen ist, schaffte jedoch nicht mehr den Einzug in den Ludwigshafener Stadtrat. Nun tritt sie erstmals bei der Bundestagswahl an. Böhm zeigte sich zuversichtlich, dass er genügend Unterstützerunterschriften hat, um bei der Wahl als Direktkandidat antreten zu können. Am 30. Juli tagt der Wahlausschuss zur Bundestagswahl und entscheidet, welche Kandidaten die formalen Kriterien erfüllt haben. Bisher sind acht Kandidaturen bekannt. Böhm will sich laut LKR für einen unabhängigen, fairen und objektiven öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Familie und Bildung sowie Klima und Umwelt einsetzen.