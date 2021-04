Die CDU in der Vorderpfalz setzt bei der Bundestagswahl wieder auf den Ludwigshafener Juristen Torbjörn Kartes (41). Er hatte 2017 überraschend das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal gewonnen und will diesen Erfolg nun wiederholen. Am Donnerstagabend hat er sich in Maudach bei einer Wahlkreisvertreterversammlung der CDU-Kreisverbände Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis der Parteibasis im Internet präsentiert. In seiner Bewerberrede betonte Kartes, dass die Überwindung der Corona-Krise der Schlüssel für einen Wahlerfolg der CDU bei der Bundestagswahl sein werde: „Wir werden uns daran messen lassen müssen, wie wir durch diese Pandemie kommen.“ Er habe sehr viel Hoffnung, dass nach dem holprigen Start die Impfkampagne an Fahrt aufnehmen werde und sich bis zum Sommer die Lage bessere. Kartes sprach sich in der Frage der Kanzlerkandidatur der Union für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) aus: „Wir brauchen den richtigen Kanzlerkandidaten – und das ist der, dem die Menschen im Land am meisten zutrauen.“ Kartes Nominierung zum CDU-Kandidaten für seinen Wahlkreis erfolgt nun per Briefwahl durch die Delegierten. Das Ergebnis wird am 20. April verkündet. Da er der einzige Kandidat ist, dürfte dies eine reine Formsache sein.