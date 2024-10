Die Grünen stellen ihren Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal auf. Einzig bekannter Bewerber bei der Wahl am Mittwoch bei der Mitgliedersammlung im Kulturzentrum Haus ist der aktuelle Bundestagsabgeordnete Armin Grau (65) aus Altrip. Der Mediziner und frühere Ärztliche Direktor des Klinikums würde gerne weiter in Berlin politisch aktiv bleiben. Als Ersatzkandidatin stellt sich die gebürtige Ludwigshafenerin Nuran Aras (49) zur Wahl. Die Psychologin und Psychotherapeutin ist in Frankenthal bei den Grünen aktiv und saß zuvor im Mannheimer Gemeinderat.