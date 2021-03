Torbjörn Kartes, siegreicher Direktkandidat im Wahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal bei der Bundestagswahl vor vier Jahren, wird am Donnerstag, 8. April, im Maxdorfer Carl-Bosch-Haus für die Bundestagswahl Ende September nominiert. Das kündigte der 41-jährige Ludwigshafener am Sonntag am Rande der Präsentation der Landtagswahlergebnisse im Kulturzentrum Das Haus an. Er erwartet 60 Delegierte, die sich unter strengen Hygienevorschriften versammeln sollen.

Wen schickt die SPD ins Rennen?

Kartes setzte sich 2017 überraschend gegen SPD-Bewerberin Doris Barnett (67, SPD) durch. Die Oggersheimerin gehört dem Bundestag seit 1994 an und wird nicht mehr kandidieren. Zwei SPD-Bewerber sind im Rennen um das Direktmandat: Christian Schreider (48) aus Ludwigshafen-Friesenheim und Nils Max (35) aus Maxdorf. Die für 1. Dezember geplante Entscheidung wurde wegen der Corona-Pandemie vertagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.