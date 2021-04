Die CDU im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal hat Torbjörn Kartes erneut als Direktkandidaten für die Bundestagswahl nominiert. Der 41-jährige Bundestagsabgeordnete aus Ludwigshafen erhielt nach der digitalen Vertreterversammlung am 8. April in einer anschließenden Briefwahl 94 Prozent der Stimmen.

Es gab 54 Ja- und drei Nein-Stimmen, teilte Versammlungsleiter Patrick Poss am Dienstag mit. Poss, der auch CDU-Kreisvorsitzender im Rhein-Pfalz-Kreis ist, und die Frankenthaler Kreis- und Fraktionsvorsitzende Gabriele Bindert gratulierten Kartes zu dem eindeutigen Votum. „Ich freue mich sehr über diesen großen Zuspruch und danke allen, die mich gewählt haben, herzlich für das Vertrauen“, sagte Kartes, der in Ludwigshafen CDU-Kreisvorsitzender ist. „Volle Konzentration muss jetzt auf der Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen liegen“, sagte der Kandidat. Das Votum der Kreisdelegierten sei „ein sehr gutes Signal“, er werde „mit diesem enormen Rückhalt im Sommer in den Wahlkampf ziehen“. Das Ziel für die CDU bei der Bundestagswahl sei klar: „Wir wollen stärkste Kraft im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal werden und erneut das Direktmandat gewinnen“, sagte Kartes.

Die CDU-Vertreterversammlung fand wegen der hohen Corona-Infektionszahlen erstmals als Digitalkonferenz statt. Sie wurde aus dem Julius-Hetterich-Saal in Ludwigshafen-Maudach per Webex übertragen. Vor Ort waren nur wenige Teilnehmer, unter anderem der Landtagsfraktionsvorsitzende Christian Baldauf, der Kartes Unterstützung zusicherte. „Wir freuen uns sehr, dass alles technisch hervorragendfunktioniert hat und dass wir mit der anschließenden Briefwahl auch ein rechtssicheres Votum herbeiführen konnten“, bilanzierte Versammlungsleiter Poss. „Das Ergebnis ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir mit Torbjörn Kartes geschlossen in diesen Wahlkampf gehen“, ergänzte die Frankenthaler Kreisvorsitzende Bindert.

Kartes hatte als „Newcomer“ bei der Wahl vor vier Jahren überraschend das Direktmandat gewonnen. Gegen wen er diesmal antritt, steht noch nicht fest. Die SPD und die Grünen müssen ihren Kandidaten noch wählen.