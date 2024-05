Bundestagsabgeordneter Christian Schreider (52, SPD) ist mit einem erweiterten Verantwortungsbereich im Verkehrsausschuss des Bundestags betraut worden. Die Zuständigkeit des Bahnexperten aus dem Wahlkreis Ludwigshafen/ Frankenthal umfasst nun auch die Themen Güterverkehr und Kombiterminals.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Fraktion, mir diese wichtigen Themen zu übertragen. Ein verbesserter Güterverkehr ist zentral für die Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft“, sagt der Friesenheimer. Gerade in der Verantwortung als Abgeordneter in der Vorderpfalz sei der neue Kompetenzbereich elementar. „Für unsere regionale Wirtschaft ist ein funktionierender Güterverkehr mit mehr Kapazitäten auf der Schiene statt auf der Straße ein wichtiger Standortfaktor, nicht nur wegen unseres Kombiterminals im Norden Ludwigshafens. Ich bin deshalb froh, dass wir bei unserer großen SPD-Logistikkonferenz jüngst nicht nur mit der BASF das wichtigste Unternehmen aus dem Wahlkreis dabei hatten, sondern auch bereits konkrete Kernforderungen diskutieren konnten, die der Branche unter den Nägeln brennen“, so Schreider.

Dazu zählten vor allem mehr Zuverlässigkeit und Kapazitäten bei der Bahn. Hier sei unter früheren Verkehrsministern zu viel liegengeblieben. „Zudem sind Kombinationsterminals als Umschlagplätze für den Bahn-, Straßen- und Schiffsverkehr Schlüsselkomponenten für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, die Transformation der Logistikbranche und auch mehr Klimaschutz“, bilanziert Schreider.