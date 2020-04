Der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) möchte die „Corona-Helden des Alltags“ besonders würdigen. Daher ruft er dazu auf, Mitarbeiter beim Arzt, in Krankenhäusern, im Supermarkt, in Kindergärten oder im Pflegedienst mit einem Blumengruß zu überraschen. Ganz wichtig seien außerdem Lkw-Fahrer, Paketboten oder Handwerker. „Als kleine Geste des Dankes und der Anerkennung sollen 20 von ihnen einen Blumenstrauß bekommen“, erläutert Kartes seine Idee. Bürger können ihm Vorschläge an seine E-Mail-Adresse torbjoern.kartes@bundestag.de schicken. Kartes bittet um eine kurze Begründung und die vollständige Adresse derjenigen, die beschenkt werden sollen. Kartes startet die Aktion gemeinsam mit Vanessa Jaegers Blumengeschäft Blütenzauber (Wittelsbachstraße). Sie liefere die Sträuße zu den Corona-Helden nach Hause oder an den Arbeitsplatz. „Wir sind beide begeistert davon, wie unsere Gesellschaft in diesen schwierigen Tagen zusammenhält. In diesem Sinne wollen auch wir einen kleinen Beitrag leisten“, sagt Kartes. Mit den Blumen setzt er seine Dankesaktionen fort. Zuletzt hatte er Pizza, Pasta und Salat von der Pizzeria da Mario (Mundenheimer Straße) an Pflege- und Ärzteteams am Klinikum, am St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus sowie an der Frankenthaler Stadtklinik liefern lassen. Die Pizzeria spendierte den Nachtisch.