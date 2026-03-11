Die Boule- und Pétanque-Vereine in Ludwigshafen stehen in den Startlöchern für die Saison 2026. Verschieden Veranstaltungen stehen bereist im Kalender.

Mit zahlreichen Turnieren, sportlichen Ambitionen und gemeinschaftlichen Initiativen zeigt sich: Die französische Präzisionssportart hat sich in der Vorderpfalz fest etabliert — als Wettkampfsport ebenso wie als verbindendes Freizeitangebot.

Der Verein für Sport und Körperpflege (VSK) Germania 1919 kann auf eine erfolgreiche Entwicklung seiner Bouleabteilung mit ihren inzwischen 85 Mitgliedern zurückblicken. Neben sportlichen Erfolgen wird hier großer Wert auf das Miteinander gelegt. Auch 2026 ist die Germania wieder Gastgeber der beliebten Sixpack-Turnierserie, die am 26. April beginnt.

Finale in Ludwigshafen

Einen weiteren sportlichen Höhepunkt richtet der Allgemeine Sportverein (ASV) 1898 Ludwigshafen aus. Er erhielt vom Bundesverband den Zuschlag für das Finale der Bundesliga-Saison am 29. und 30. August 2026. Auf der attraktiven 24-Bahnen-Anlage an der Saarlandstraße in Ludwigshafen-Süd werden 16 Spitzenvereine erwartet, die in den letzten fünf Spielrunden den deutschen Meister sowie Auf- und Absteiger ermitteln.

Bereits im Vorfeld lädt der ASV 1898 am 28. März bereits zum vierten Mal zu einem hochkarätig besetzten Vorbereitungsturnier mit zwölf Mannschaften ein, darunter sechs aktuelle Bundesligisten. Zuschauer sind ebenso willkommen wie Online-Fans, die das Geschehen per Livestream auf dem Youtube-Kanal des Vereins verfolgen können. Mit dabei sind auch Teams der VSK Germania und der VfSK-Athleten-Bouler sowie ein All-Star-Team des ASV, welcher in dieser Saison mit zwei Mannschaften in der Bezirksliga Mitte-Süd und Kreisliga antritt.

Eigengewächs im Nationalkader

Der Verein für Sport und Körperpflege (VfSK) 1900 Oppau geht verjüngt in die neue Saison. Mit Ben Haug hat erneut ein Eigengewächs den Sprung in den Jugendnationalkader geschafft. Gemeinsam mit Ben Stark soll er die zweite Mannschaft in der höchsten Spielklasse von Rheinland-Pfalz verstärken. Sowohl dort als auch für das Bundesliga-Team lautet das realistische Ziel Klassenerhalt. Insgesamt stellt der Verein mit Maria Hein (U18), Leander Becker (U23), Hannes Eberspach (U23) und Ben Haug (U18) gleich vier Jugendnationalspieler – ein deutliches Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

Ein weiterer Termin im Ludwigshafener Boule-Kalender ist die 15. Stadtmeisterschaft für Teams am 22. März auf der Anlage in der Friedrichstraße in Oppau. Rund ein Dutzend Vereine aus Ludwigshafen und der Region werden erwartet. Das Turnier steht traditionell für sportlichen Ehrgeiz, aber auch für das freundschaftliche Miteinander der Szene.

Weitere Bahnen in Oppau

Parallel treiben die VfSK-Athleten-Bouler ihre Infrastruktur voran. Die derzeit neun Spielfelder stoßen zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Gemeinsam mit der Stadt und mit Unterstützung des Sportbundes plant der Verein eine Erweiterung auf bis zu 16 turniergerechte Bahnen. Nach mehreren Abstimmungsterminen befindet sich das Projekt nun in einer konkreten Umsetzungsphase.

Auch der TV Edigheim (TVE) beteiligt sich aktiv am Ligabetrieb und tritt erneut in der Bezirksklasse Mitte-Süd an. Dort trifft das Team unter anderem auf die dritten Mannschaften der VSK Germania und des VfSK Oppau sowie auf Konkurrenz aus der Westpfalz und aus Worms. Die Liga gilt als ausgeglichen und verspricht spannende Begegnungen.

Trotz aller sportlichen Rivalität ist die Zusammenarbeit der Ludwigshafener Vereine von großer gegenseitiger Unterstützung geprägt.